Plots komt 400 volt uit stopcontact en begint televisie te branden Bart Boterman

04 maart 2020

11u23 16 Diksmuide De brandweer van Diksmuide werd dinsdagavond rond 20.30 uur opgeroepen voor een brandend televisietoestel in een woning in de Vladslostraat in deelgemeente Esen. Dat kwam doordat er 400 volt uit de stopcontacten kwam, in plaats van 220.

De bewoners zaten televisie te kijken toen het toestel plots uitviel en hevig begon te roken. Ze spoedden zich naar buiten en belden de hulpdiensten. “Eens ter plaatse, hadden we snel een vermoeden dat de oorzaak bij de elektriciteit lag, een overspanning. De stopcontacten stonden gloeiend heet”, zegt kapitein Filip Vandenberghe van de brandweer van Diksmuide. “De situatie was ernstig gezien de kans op woningbrand op zo'n moment groot is. Elektrische apparaten zijn meestal niet voorzien op dergelijke voltages en kunnen beginnen ontbranden. Nutsmaatschappij Fluvius werd meteen verwittigd en kwam ter plaatse”, aldus Vandenberghe.

“De overspanning bleek veroorzaakt door een gesmolten neutrale geleider in de toevoerkabel naar de woning, vlakbij de aansluiting met de teller. Fluvius heeft de elektriciteit afgesloten en staat in voor herstelling. Wellicht zijn nog meer apparaten stuk gegaan door de overspanning”, aldus de brandweerkapitein.