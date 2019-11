Plankenkoorts werkt met 30ste avondproductie op de lachspieren GUS

13u40 5 Diksmuide De Diksmuidse toneelvereniging Plankenkoorts kijkt uit naar de opvoering van ‘Bedankt en tot ziens’. Zoals elk jaar een komedie. Het wordt extra feestelijk want het is de dertigste avondproductie.

Hoewel, erg feestelijk start het verhaal niet want de acteurs gaan in staking. Gelukkig kan voorzitter Leo zijn groep in het gareel houden. Wat volgt, is een verhaal over een arme boerenfamilie die plots bedelaarster Kelly aan de deur krijgt. Het verhaal ‘Bedankt en tot ziens’ is geschreven door Bart Spaey. Katrien Remmery regisseert. Op het podium vooral bekende koppen zoals Marc De Keyrel, Els Monstrey, Stijn Sinnaeve, Griet Rondelez, Roger Delaleeuwe, Yolande Declerck, Valerie Vanacker, Jeannine Beerlandt en Chris Vandewalle. De nieuwe spelers zijn Johan Roose en Jeroen Kimpe. Uiteraard is het team veel groter, denken we maar aan de mensen van de tekststeun, de grime en het decor.

Lachen met ‘Bedankt en tot ziens’ kan op 7, 13 en 14 december om 20 uur, zondag 8 december om 18 uur en woensdag 11 december om 20 uur. Tickets kosten acht euro in voorverkoop. Kinderen tot twaalf jaar betalen vier euro. Reserveren kan via cc Kruispunt op 051 79 32 50 of www.cckruispunt.be.