Pick-up maakt zware crash in Pervijze, bestuurder lichtgewond Bart Boterman

12 december 2019

13u35 4 Diksmuide In de Rousdammestraat in Pervijze is donderdagmorgen rond 9 uur een zware crash gebeurd. Een pick-up begon te slippen in een flauwe bocht door het gladde wegdek, ging over de kop en belandde in de gracht. Getuigen belden de hulpdiensten.

De bestuurder, die uit de richting van Avekapelle kwam, was intussen op eigen houtje uit het wrak gekropen. De ziekenwagen bracht de 49-jarige man uit De Panne met lichte verwondingen over naar het ziekenhuis AZ West in Veurne. Zijn Toyota Hilux is total loss en werd getakeld. Volgens de politie Polder legde de man een negatieve ademtest af.