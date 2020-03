Pervijze huldigt zijn trouwe bloedgevers Gudrun Steen

09 maart 2020

11u23 0 Diksmuide Zoals elk jaar riep het bestuur van de bloedgevers van Pervijze zijn trouwe mensen bijeen voor een hulde.

Koploper was Eric Depoorter met 100 bloedgiften. Daarna volgden Geert Dehaemers, Roeland Snick en Evelyn Debergh met 25 bloedgiften. Tot slot waren er Niels Bogaert, Koen Sanders, Michalina Zmyslowska, Hilde Ramaut, Nancy Bruynooghe en Andy Reynaert met elk 10 bloedgiften. De eerstvolgende bloedafname is donderdag 9 april tussen 17.30 en 20 uur in zaal Ten Bercle in Pervijze.