Over water en op Paxpoort tijdens derde stadstrail GUS

26 september 2019

11u28 0 Diksmuide Zondag 6 oktober start op de Grote Markt in Diksmuide de derde editie van de stadstrail. Het wordt opnieuw een unieke belevenis. De deelnemers mogen over de IJzer en op de Paxpoort.

‘T Saam Diksmuide, TC De Maene en KSV Diksmuide organiseren al voor de derde keer hun stadsloop voor het goede doel. De opbrengst gaat naar dementie in beweging van het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide en naar Time-Out van ’t Saam dat leerlingen die even vastzitten terug op het juiste spoor probeert te zetten. Zondag 6 oktober om 14 uur starten de deelnemers van de vijf kilometer lopen of wandelen. Een uur later is het de beurt aan de lopers van de 10 en 15 kilometer. Het borstnummer kan je afhalen bij ’t Saam Aloysius.

Wat zijn de toppers langs het traject? Het parcours loopt door de gesloten afdeling van Yserheem, door de brandweer en het magazijn van de technische dienst, de accommodatie paintball van ’t Buitenbeetje en met een ponton gaat het verder richting het provinciedomein IJzerboomgaard. Uitzonderlijk mogen de deelnemers over de Paxpoort. Vervolgens gaat het naar het Begijnhof, door het Sint-Niklaasinstituut, de kerk en bed and breakfast ’t Withuis. Wie kiest voor de grootste afstand loopt verder richting Oude- en Sint-Jacobskapelle. Twee jaar terug deden 900 sportievelingen mee en vorig jaar al 1083. Zeventig vrijwilligers zorgen er op 6 oktober voor dat alles vlot verloopt. Deelnameprijs is acht euro voor de korte afstand en twaalf voor de 10 en 15 kilometer. Info: www.stadstraildiksmuide.be.