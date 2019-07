Ouders zoeken restaurantgangers die Dylan hielpen na zware val met fiets: “We willen hen bedanken” Jelle Houwen

08 juli 2019

08u58 542 Diksmuide De ouders van de 18-jarige Dylan Lucidarme uit Esen zijn op zoek naar de mensen die hun zoon zaterdagavond hielpen nadat hij was gevallen met zijn fiets. “Die mensen schoten hem meteen te hulp. In plaats van foto’s te nemen. Daarvoor willen we hen danken”, zegt mama Lina.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond op de IJzerdijk in Diksmuide. Dylan fietste er met zijn broers toen hij plots struikelde over enkele blokken en zwaar ten val kwam. Enkele klanten die op dat moment aan het tafelen waren op de boot ‘Water en Vuur’ lieten meteen hun eten staan en schoten te hulp.

“Hij liep bij zijn val verschillende kneuzingen en schaafwonden op en bloedde wel wat”, vertelt mama Lina. “Die mensen haalden meteen water en doekjes om Dylan te verzorgen. Zij vroegen ook meteen wie ze konden bellen en belden daarop mijn echtgenoot Marc. Dankzij hun snelle reactie kon hij snel ter plaatse gaan en Dylan naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voeren.”

Daar werden nog wat meer verwondingen vastgesteld. Zo liep Dylan ook een wonde op aan zijn kaakbeen en aan zijn hals en braken enkele van zijn tanden af. Daardoor is hij een tijdje buiten strijd. “Hij zal enkele weken moeilijk kunnen eten en praten”, zucht Lina. “Hij zal wel volledig herstellen. Wij zijn blij dat niemand Dylan aan zijn lot heeft overgelaten. Tegenwoordig zijn mensen niet meer zo vrij om snel te hulp te schieten. Vaker wordt de smartphone bovengehaald om foto’s te nemen of willen mensen zich niet moeien. Wij zouden hen dus ook graag persoonlijk bedanken. We stellen hun bezorgdheid erg op prijs.”

De tafelende mensen zijn wellicht West-Vlamingen. Zij kunnen contact opnemen met Lina via Facebook. Haar oproep werd al enkele honderden keren gedeeld.