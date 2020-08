Oud-leerkracht Maurits Latré overleden: “Door zijn kalmte dwong hij respect af” Gudrun Steen

23 augustus 2020

11u00 2 Diksmuide Maurits Latré (85) uit Diksmuide is donderdag in Woumen overleden aan een ziekte. Jarenlang gaf hij Latijn aan het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide. In zijn vrije tijd had hij aandacht voor de kansarmen en vluchtelingen.

“Tijdens het eerste middelbaar aan het college had ik elf uur les van Maurits”, herinnert burgemeester Lies Laridon (CD&V) zich nog. “Hij gaf negen uur Latijn en twee uur geschiedenis. Als goede verteller trok hij de aandacht van de leerlingen. Het was een plezier om naar hem te luisteren. Vaak zongen we het Latijnse lied Ubi Caritas, wat zoveel wil zeggen als ‘Waar naastenliefde is’. Die boodschap was hem op het lijf geschreven. Ik heb hem nooit kwaad geweten. Net door zijn kalmte dwong hij respect af. Voor elke leerling had hij evenveel respect en ook buiten de schoolmuren zette hij zich in. Zo stond hij mee aan de wieg van de welzijnsschakel ’t Vlot, waarvan hij jaren voorzitter was. Die vereniging geeft aandacht aan mensen die het niet zo makkelijk hebben in de maatschappij. Zijn inzet voor de vluchtelingen was groot.”

Inzet voor de maatschappij

Maurits was destijds mede-oprichter van de speelpleinwerking Zonnestraal. Hij zette zich in voor Broederlijk Delen en 11 11 11. Muzikaal liet hij van zich horen bij het Sint-Niklaaskoor. Op de rouwbrief staat te lezen dat hij ‘universele opa is van zoveel vluchtelingen’. “Met Maurits verliest onze stad een grote maatschappelijke figuur”, besluit Laridon.

Maurits was getrouwd met Christiana Wynendaele, vader van drie kinderen en grootvader van zes kleinkinderen. Hij was ook pleegvader van drie kinderen. De uitvaart gebeurt in intieme kring in de Sint-Niklaaskerk. Tot en met woensdag kun je elke namiddag een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Cornelis in Diksmuide.