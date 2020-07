Origineel bedacht. Hoevepicknick in de bolderkar en genieten in de natuur Gudrun Steen

17 juli 2020

07u02 2 Diksmuide Je kent het wel. Je wilt picknicken op het mooiste plekje midden in het groen maar wat een gezeul met de pistolets, drank en het beleg! Daar hebben ze bij ’t Hof van de Rhille in Woumen bij Diksmuide iets op gevonden: de bolderkarpicknick.

“Wij verkopen al langer een hoevepicknick maar wilden daaraan een meerwaarde geven”, zegt Ans Delepierre (40) van ’t Hof van de Rhille. “We zitten hier in Woumen in een fantastische omgeving om te picknicken. Ik denk maar aan het natuurdomein De Blankaart. Wat is er leuker dan al het streeklekkers in de bolderkar op te bergen en zo naar jouw favoriete plekje te stappen? En na de picknick kunnen de kinderen ontspannen in de bolderkar op de terugweg naar ons melkveebedrijf. We hebben zelf ook een picknickweide voor wie geen inspiratie zou hebben.”

Zo’n bolderkarpicknick kost vijftien euro voor een volwassene en tien euro voor kinderen. Een picknick bestaat uit verse pistolets, huisbereide boter en chocopasta, Diksmuidse hoevekazen van De Kasteelhoeve en ’t Dischhof, confituren van ’t Vlierbos, ham, aardbeien, een streekbiertje of sapje en als dessert een ijsje of chocomousse die Ans eigenhandig klaarmaakt.

Er zijn vijf bolderkarren te huur. Vooraf reserveren is aan te raden en kan via thofvanderhille@telenet.be of 0498 42 24 41. De boerderij vind je in de Pollaertstraat 29 in Woumen.