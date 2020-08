Orgelbouwer Jan Lapon speelt dit weekend voor het laatst op orgel in Woumen Gudrun Steen

27 augustus 2020

11u05 0 Diksmuide Twintig jaar lang was Jan Lapon (55) de vaste organist in de kerk van Woumen. De combinatie met zijn werk als orgelbouwer is te moeilijk geworden. Dit weekend kan je hem voor de laatste keer horen spelen in de Sint-Adreaskerk.

Jan is al zijn hele leven verzot op orgelklanken. In de muziekacademie in Brugge studeerde hij zes jaar orgel. Houtbewerking was de stiel die hij in het middelbaar leerde en uiteindelijk koos hij ervoor om als zelfstandig orgelbouwer zijn eigen zaak in Diksmuide op te richten. Met succes want vandaag zijn er vier werknemers in dienst bij Lapon. “Het orderboekje is vol”, geeft de orgelbouwer toe. “Momenteel zijn we bezig met de volledige restauratie van een orgel. Een werk dat ruim twee jaar zal duren maar waar we veel plezier uithalen. Wat is er nu mooier dan een oud, versleten orgel in al zijn glorie te herstellen en die klank opnieuw te horen?” Het is met spijtig in het hart dat Jan stopt als organist. “Ik heb dat altijd graag gedaan. Ook het koor begeleidde ik dikwijls op orgel maar mijn job slorpt te veel tijd op. Zondag speel ik voor de laatste keer tijdens de wekelijkse mis. De aanwezigen mogen na de dienst nog even blijven zitten voor een extra streepje orgelmuziek.”