Organisatie Vierdaagse schenkt 1.500 euro aan vzw Golfbreker GUS

05 juni 2019

13u36 0 Diksmuide Het was Nieuwpoort die dit jaar het goede doel van de Vierdaagse van de IJzer mocht kiezen. Vzw De Golfbreker met zetel in Veurne, die zich inzet voor de bijzondere jeugdzorg, kreeg 1500 euro.

De vzw werd in 1992 opgericht met twee werknemers die negen gezinnen begeleidden. Vandaag helpen dertien medewerkers 33 gezinnen in de ruime regio. Dat gaat vooral over opvoedingsbegeleiding aan huis. Daarnaast is er ook een programma voor jongeren van 17 tot 21 jaar die noodgedwongen zelfstandig willen leven.