Organisatie 24 uren van Leke geeft 1.500 euro

aan Stichting tegen Kinderarmoede GUS

06 augustus 2019

14u35 0 Diksmuide Het recreatieve fietsevenement ‘24 uren van Leke’ bracht 433 deelnemers op de been. De organisatie kon daardoor 1.500 euro schenken aan de Stichting Pelicano die zich in heel ons land inzet tegen kinderarmoede.

Stijn Dupon uit Leke en Lieselotte Feys uit Slijpe waren de winnaars van de 24 uren van Leke. Ze reden respectievelijk 633,6 en 576 kilometer. Er deden 131 kinderen jonger dan twaalf jaar mee en daarmee zijn de organisatoren heel blij. “We zijn allemaal vrienden die ooit in de leiding van de plaatselijke Chiro stonden”, zegt Christophe. “Het is dan ook fijn dat zoveel kinderen de weg vonden naar ons evenement. Dat we bovendien een goed doel kunnen steunen is zeker meegenomen. Pelicano steunt momenteel 800 kansarme kinderen en jongeren en dat tot ze zelf een job hebben. De organisatie draait volledig op giften.” Christiaan Hoorne was blij met de cheque. “Met die 1.500 euro kunnen we twee kinderen gedurende een heel jaar helpen. Vorig jaar hebben we één miljoen euro verdeeld, dit jaar zal dat 1,6 miljoen euro zijn.” Voor de liefhebbers. Volgend jaar vindt de 24 uren van Leke op 1 en 2 augustus plaats.