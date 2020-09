Opvallende muurschildering van Martini te zien langs de Oostendestraat Gudrun Steen

10 september 2020

10u13 3 Diksmuide Na de afbraak van een woning langs de Oostendestraat in Diksmuide kwam een toch wel opvallende illustratie tevoorschijn. Proost!

Verspreid over de gevel van de woning zie je ‘Artini’ staan. Het vraagt niet veel kennis om te weten dat dit oorspronkelijk ‘Martini’ was. Wanneer je van Diksmuide richting Beerst rijdt kan je het spotten. De illustratie zou dateren van midden de jaren vijftig. Lang zal de publiciteit niet te zien zijn want er komt een nieuwbouwproject.

Wist je dat bepaalde muurschilderijen op de lijst van bouwkundig erfgoed staan van het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed? Het gaat onder meer over reclameschilderingen voor Sunlight-zeep, Cigarettes Marouf, BP Motor Spirit en Minerva.