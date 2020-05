Oppositiepartijen N-VA en sp.a-open roepen op de gemeenteraad openbaar te maken Gudrun Steen

15 mei 2020

17u02 3 Diksmuide Maandag komt de gemeenteraad van Diksmuide opnieuw bijeen maar publiek en pers zijn daarop niet welkom. De raad verloopt digitaal via een intern systeem en dat zint de oppositie niet.

“Sinds het begin van de coronacrisis trokken de meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide een muur rond de gemeenteraad van de stad”, stelt Koen Coupillie (N-VA) vast. “We hebben al een paar keer gevraagd om de maandelijkse bijeenkomst van de raadsleden live te streamen zodat de pers en de inwoners kunnen meevolgen. Maandag staan er belangrijke beslissingen op de agenda zoals de fietszone in het stadscentrum en de start van het project Boterhalle. Een openbaar debat is noodzakelijk. Je verstoppen achter het burgemeestersbesluit dat het een besloten zitting moet zijn, is een teken van onwil.” Oppositiepartij sp.a-open treedt de N-VA bij. “Als streamen niet lukt, dan kan de gemeenteraad wel fysiek doorgaan mits het respecteren van de afstand. In cc Kruispunt is dat zeker haalbaar.” Over één ding zijn de twee partijen het eens. “CD&V en Idee Diksmuide halen met hun werkwijze één van de fundamenten van onze moderne democratie onderuit.”