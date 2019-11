Oppositie niet akkoord met meerjarenplan: te veel geld naar stenen, te weinig naar mensen en natuur GUS

27 november 2019

15u07 0 Diksmuide Tijdens een urenlange ocmw- en gemeenteraad bakkeleiden de Diksmuidse politici over het meerjarenplan. Conclusie? De oppositie vindt dat er te weinig geld gaat naar armoedebestrijding, het klimaat en de kinderopvang.

Behalve Vlaams Belang deed elke oppositiepartij zijn zegje. N-VA stelt dat 190.000 euro investeren in vuilbakken een overbodige investering is in tijden waar klimaat zo belangrijk is. De partij vindt dat de meerderheid dan beter meer investeert in kinderopvang. Verder maakt N-VA zich zorgen over de hoge schuld en de vele geplande investeringen.

Sp.a-open miste, net zoals Groen trouwens, dat er te weinig geld stroomt naar het milieu, klimaat en de natuur. De socialisten betreuren de afschaffing van de jaarlijkse subsidie van 20.000 euro in natuur in die van de dakisolatiepremie. Ook de vervoersarmoede lost het bestuur volgens sp.a-open niet op. Onafhankelijk raadslid Karline Ramboer moedigt het bestuur aan het dorpshuis van Pervijze in te richten in de kerk. Het plan is echter om een nieuwbouw te realiseren of het huidige te renoveren.