Oppositie beschuldigt stadsbestuur twee keer van vriendjespolitiek GUS

02 oktober 2019

14u34 0 Diksmuide Er hing een gespannen sfeer tijdens de Diksmuidse gemeenteraad. Tot twee keer toe beschuldigde raadslid Eric De Keyser (sp.a-open) de meerderheid van vriendjespolitiek. Hij deed dat bij het dossier over de nieuwe directeur van de gemeenteschool in Keiem en bij dat over de centrummanager. N-VA volgde dezelfde beschuldigingen over de centrummanager.

“De nieuwe waarnemend directeur van de gemeenteschool in Keiem is ‘toevallig’ een goede vriend van onderwijsschepen Marc De Keyrel”, stelde De Keyser. “Is het echt nodig om twee directeuren te hebben voor het gemeenteonderwijs dat amper 280 leerlingen telt? Sommige klassen tellen maar drie tot zes leerlingen. Naast de subsidies van de Vlaamse regering vloeit er 80.000 euro per jaar naar het gemeenteonderwijs. Er moet dringend een debat komen over waar we naartoe willen met onze gemeentescholen.” Schepen Marc De Keyrel (CD&V) antwoordde: “De inspectie keurde ons plan voor de twee directeuren goed. Er waren zes kandidaten voor de directiefunctie van de gemeenteschool in Keiem. Daarvan zijn er drie weerhouden maar uiteindelijk slaagde niemand. Daarom moeten we een nieuwe procedure starten. In afwachting blijft de waarnemend directeur aan de slag.”

Centrummanager

Diksmuide wil een nieuwe detailhandelsvisie en een centrummanager. Opnieuw nam De Keyser het woord ‘vriendjespolitiek’ in de mond. “De opmaak van zo’n visie is weggesmeten geld. Er is daadkracht nodig van het stadsbestuur om het handelsapparaat terug op gang te krijgen. En wat de nieuwe centrummanager betreft, onze diensthoofden zitten niet te wachten op de komst van CV.” Koen Bultinck (N-VA) was naar eigen zeggen niet tegen een centrummanager maar wel tegen de procedure die het bestuur volgt. “Op het akkoord dat CD&V, sp.a-open en Idee Diksmuide in februari vorig jaar hebben ondertekend, staat dat CV terug centrummanager mocht worden. Daarmee wil Idee Diksmuide de slechte schepenverdeling goed maken. Dit is pure politieke zelfbediening en postjespakkerij.” Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) gaf daarop een koekje van eigen deeg aan N-VA. “De kracht van de verandering bestond erin dat de N-VA in het verleden een attaché binnenhaalde als steun van de toenmalige burgemeester en dat zonder enig examen of andere criteria.” Uiteindelijk werd dat punt verdaagd op vraag van Els Leenknecht (Idee Diksmuide). Er werd dus nog niet over gestemd de centrummanager en de detailhandelsvisie.