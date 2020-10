Opnieuw incident in woning met ‘beruchte’ trap: dit keer 6 maanden cel geëist Bart Boterman

09 oktober 2020

13u01 0 Diksmuide Een 42-jarge man uit Diksmuide riskeert 6 maanden cel, omdat hij een kennis zou verwond hebben in een woning in de Generaal Baron Jacqueslaan. Een 42-jarge man uit Diksmuide riskeert 6 maanden cel, omdat hij een kennis zou verwond hebben in een woning in de Generaal Baron Jacqueslaan. Daar zijn eerder al zware feiten gebeurd.

Beklaagde Hans L. was samen met zijn vriendin en anderen aanwezig in de woning van Diego P. waar geregeld volk samenhokt en zich te pletter drinkt. L. zou plots zijn eigen vriendin een kopstoot hebben gegeven waarop een andere aanwezige tussen kwam. “Dit doe je niet met een dame.” De man kreeg volgens de verklaringen van de aanwezigen evenwel van Hans L. een stamp in de heup, waardoor die uit de kom raakte. Er traden complicaties op en de man onderging een lange revalidatie. De advocate van het slachtoffer eiste een provisie van 2.500 euro voor medische kosten en morele schadevergoeding, en ook de aanstelling van een deskundige.

Het Openbaar Ministerie eiste 6 maanden cel. Beklaagde Hans L. vroeg de vrijspraak. “Ik heb aan zijn heup gehaperd toen ik naast hem ging zitten in de zetel. Dat was per ongeluk. Daarna is hij van die trap gevallen. Dat zal de reden van zijn heupletsel zijn geweest”, klonk het.

Die trap in de woning in de Generaal Baron Jacqueslaan is vrij berucht. Daar vielen eerder al mensen naar beneden, bleek uit de verklaringen van de bewoner op een ander proces. Vonnis 13 november.