Opnieuw 40 leerlingen van ’t Saam Cardijn in quarantaine, nadat twee leerkrachten positief testen Gudrun Steen

22 september 2020

08u59 12 Diksmuide Voor de tweede keer dit schooljaar plaatst ’t Saam Cardijn in Diksmuide leerlingen en leerkrachten in quarantaine. Dit keer gaat het om veertig jongeren van het vijfde en zesde jaar mechanica en lassen-constructie en zes leerkrachten. Twee leraars hebben positief getest.

Eerst was er een klas uit het vierde jaar elektromechanica die in quarantaine moest, nadat één leerling positief had getest op Covid-19. Die klas is ondertussen opnieuw op school. Nu brachten twee leerkrachten het virus binnen in de school.

“Het is de tweede keer dat de besmetting van buiten de school hier hinder met zich meebrengt”, reageert directeur Bart Laleman. “Op basis van contact tracing hebben we zes leerkrachten preventief in quarantaine gezet. Hetzelfde geldt voor 40 leerlingen die allen een hoogrisicocontact hebben gehad. Zij moeten allemaal tien dagen thuis blijven. De leerlingen krijgen afstandsonderwijs. Iedereen legde ondertussen een eerste test af, met allen een negatief resultaat.”

3 besmettingen in Diksmuide

Extra maatregelen neemt de school niet. “We volgen de instructies van de overheid”, zegt Laleman. “Door het werken met bubbels moeten we maar een beperkt aantal leerlingen en leerkrachten uit voorzorg in afzondering brengen. De betrokken ouders hebben we telefonisch op de hoogte gebracht. Ik denk dat we in de komende maanden hiermee moeten leren leven.”

In Diksmuide zelf valt het aantal besmettingen goed mee. “Maandag waren er slechts twee inwoners besmet. Het gaat om een bejaard koppel dat momenteel thuis in quarantaine verblijft”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Vandaag is daar nog één 20-jarige bijgekomen. Dat brengt het totaal op drie.”