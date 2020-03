Opmerkelijk voorstel van sp.a-open: stel private parkings open voor het publiek Gudrun Steen

04 maart 2020

19u37 0 Diksmuide Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) stelt voor dat het Diksmuidse stadsbestuur onderhandelt met ondernemingen in het centrum om hun parking publiek te maken als ze die zelf niet nodig hebben. Hij kijkt specifiek naar de parking van feestzalen Saint-Germain.

“Als die vraag komt kunnen we daar ernstig over nadenken”, reageert Tim Saint-Germain van de feestzalen in de Breyne Peellaertstraat. “Ik sta open voor een gesprek over de parking. Voorlopig heb ik het stadsbestuur echter nog niet gehoord dus verdere uitspraken daarover kan ik niet doen.”

“Het nieuwe bestuur is ruim één jaar bezig en hoewel extra centrumparkings een inzet waren van de verkiezingscampagne is er op vandaag geen enkele parkeerplaats bijgekomen”, klinkt Kurt Vanlerberghe kritisch. “Initiatieven om in de buurt van de Oostendestraat parking te verwerven zijn stopgezet. Bij het dossier Boterhalle heb ik mijn twijfels. Dat zal zeker nog drie jaar duren en het is ook ontzettend duur om op het gelijkvloers een publieke parking aan te leggen met daarboven op palen een evenementenzaal. Wij zouden van dat idee afstappen en onderhandelen met de private sector. Ik kijk specifiek naar salons Saint-Germain. Die hebben een parking met tientallen plaatsen. Als er geen feesten of evenementen zijn worden die niet gebruikt en op zo’n momenten kan het dienst doen als publieke parking.”

Gert Maertens (Groen) is tegen omdat extra parking meer verkeer naar het centrum lokt. Onafhankelijk raadslid Karline Ramboer vreest voor de haalbaarheid van zo’n publiek-private samenwerking en ziet in de leeggekomen site van de verhuisde Lidl wel een randparking. De meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide zien wel graten in een publiek-private samenwerking met verschillende handelaars maar laten de plannen voor de Boterhalle met een publieke parking niet varen.