Opgelet! Vanaf 1 maart wijzigt er wat in de blauwe zone Gudrun Steen

28 februari 2020

10u00 0 Diksmuide Een nieuwe maand, betekent in Diksmuide een verandering in de blauwe zone. Er wordt een deel aan toegevoegd en een ander deel eruit gehaald.

De Grauwe Broedersstraat, Parklaan en Laure Fredericqlaan worden blauwe zone tussen 8 en 14 uur. Met een bewonerskaart kan je er langparkeren. Het stadsbestuur haalt de Lange Veldstraat uit de blauwe zone. Die straat loopt langs de stelplaats van De Lijn en het vroegere zwembad. Ook op de parking aan de achterkant van het park en bij De Kupe hoef je geen blauwe schijf meer te leggen. De Kiekenstraat in het centrum van de stad blijft blauwe zone maar met een bewonerskaart kan je er langparkeren. Bij de IJzertoren loopt de zone 30 vanaf maart tot net over het café van de IJzerboomgaard. Later dit jaar zullen extra borden de randparkings in Diksmuide beter aanduiden.