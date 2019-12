Opbrengst kinderboek ‘Verdwaald’ gaat naar Afrikaanse kleuterschool GUS

03 december 2019

10u08 0 Diksmuide Vzw Sabou heeft samen met de plaatselijke inwoners in Burkina Faso een kleuterschool gebouwd met een buitenschoolse kinderopvang. Om kinderen van hier kennis te laten maken met de Afrikaanse cultuur presenteert Sabou een kinderboek en een belevingskoffer.

De kleuterschool voor 180 kinderen die de vrijwilligers van Sabou hebben gebouwd is sinds vorig jaar open. “Via het Europese programma ‘Frame! Voice! Report!’ kregen we 20.000 euro subsidie om kinderen van hier iets bij te brengen over andere culturen”, zegt de Diksmuidse Ann Defruyt. “Het boek ‘Verdwaald’ is geschreven door Ria Anyca uit Hooglede. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De stichtster van vzw Sabou Martine Coussement kreeg op een dag een baby die was gevonden in het bos. Niemand wilde de baby onder z'n hoede nemen, dus zocht Martine een mama en betaalt ze zelf voor de opvoeding van het kind. Aan het boek zijn ook vijf belevingskoffers verbonden die we uitlenen aan scholen en jeugdverenigingen. Die zitten boordevol materiaal uit Afrika. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld weven met plastiek of een hut maken uit klei. Met ons project willen we kleuters en kinderen van de lagere school andere culturen laten ontdekken. We brengen ze ook duurzame doelstellingen bij zoals afval, honger en onderwijs.” Het boek ‘Verdwaald’ kost 14,95 euro en is te koop via bol.com, Standaard Boekhandel en bij Ann Defruyt en Johan Lannoye op 051/50.36.90. Info: www.vzwsabou.be.