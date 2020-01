Op wandel met de brandweer GUS

08 januari 2020

14u13 2 Diksmuide De jaarlijkse brandweertocht in Diksmuide vindt op zondag 19 januari plaats. Opnieuw kan de Vriendenkring van de Brandweer rekenen op een samenwerking met de wandelclub Tervaetestappers.

Voor de Vriendenkring is de brandweertocht een manier om fondsen te werven zodat het leuke activiteiten kan organiseren voor de familie van de vele brandweervrijwilligers. Vorig jaar deden er 2.174 wandelaars mee. De initiatiefnemers hopen opnieuw zo’n massa op de been te krijgen met de achttiende editie van de tocht. De omlopen van 5, 8, 12, 17, 22 en 30 kilometer trekken allemaal richting Esen. De verste afstanden gaan tot de Bethoosterse Broeken en de Steenstraat. Onderweg zijn er een aantal rustplaatsen waar je kan genieten van een hapje en drankje. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur aan de brandweerkazerne waar je nadien ook nog kan genieten van een drankje, boterham of verse pannenkoek. De pendeldienst tussen het station en de kazerne is afgeschaft. Deelnameprijs is 1,5 euro voor leden en 2 euro voor wie geen lid is van de wandelfederatie.