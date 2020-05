Op deze plaatsen in Diksmuide is studeren toegestaan: van een kerk tot een sportcomplex Gudrun Steen

19 mei 2020

18u11 0 Diksmuide In alle rust je voorbereiden op de examens: het kan op verscheidene plaatsen in Diksmuide. Opgelet: je moet telkens vooraf reserveren.

De studenten schrijven zich in bij de jeugddienst en laten zich registreren voor een volledige dag. Daarna ontvangt de jongere een bevestiging van de locatie en een tafelnummer. Het Blokkot, zoals het initiatief wordt genoemd, is zo ingericht dat de studenten op anderhalve meter van elkaar zitten. Er is wifi, er staan vuilbakken en er zijn verlengkabels en verdeelstekkers. Het ontsmetten van de handen én de tafels is verplicht.

In het ontmoetingscentrum Zonnestraal zijn er 14 plaatsen. Bij de kerk van Oudekapelle zijn huurtoiletten en een wasbakken geplaatst. Daar zijn 22 studenten welkom. Die twee locaties zijn zeven dagen op zeven open van 8 tot 22 uur. Ook het polyvalent lokaal in het sportcomplex De Pluimen, met 18 plaatsen, is geopend als studeerruimte en dat elke weekdag van 7 tot 20.45 uur. Mocht de vraag groeien, dan kan Diksmuide ook nog lokalen inrichten in zaal Gerlacus in het dienstencentrum Ten Patershove en in de ontmoetingscentra van Keiem en Leke.

Info: jeugd@diksmuide.be.