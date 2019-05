Op de foto met een echte slang op scholierenfestival Sunbeam GUS

27 mei 2019

13u50 0 Diksmuide Op maandag 24 juni om 12 uur sluiten de drie, Diksmuidse secundaire scholen de examens af. Daarna is het tijd voor de zeventiende editie van het festival Sunbeam op domein Zonnestraal. Meer dan ooit ligt het accent op beleving.

Met Sunbeam wil Diksmuide jongeren een mooie kans geven om het einde van de examens op een passende manier te vieren. Drie jongerencafés, namelijk 4AD, General Store en ’t Brouwershuys, sluiten op 24 juni hun café en openen op Sunbeam een drankenstand. “Beleving is het kernwoord voor de zeventiende editie”, blikt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) vooruit. “Ik denk maar aan een rodeostier, op de foto met een echte slang of het spel ‘beanboozled beerpong’ waarbij je een boon moet proeven met een verrassende smaak. De jeugd zal zich ook vermaken met de reuzentwister, een mobiele rots om op te klimmen of een spelletje voetbal met bumperballs.” De affiche is samengesteld via een poll waaraan leerlingen van de drie secundaire scholen hebben meegewerkt. “Vooral lokaal talent op het podium”, weet De Keyrel. “Dj Bruno alias Björn Van Egroo uit Diksmuide, pept het publiek vanaf de middag op. Dj Jésùs, in het echte leven Ferre Gruwier uit Houthulst, Naft met de van oorsprong Diksmuidse trompettist Robbe Latré, The Beathovens gevormd door Diksmuidelingen Zannard Vandecasteele en Jibbe Vermander en Alkaline ft Mc Prophet met Lennert Grootaerd uit Koekelare zijn de andere namen op de affiche. Buitenlandse headliner is hiphopper Jacin Trill. De Diksmuidse dj Bonny sluit af.” Kaarten kosten zes euro in voorverkoop of acht euro aan de deur. Jaarlijks feesten gemiddeld 1000 jongeren op Sunbeam. Info: jeugd@diksmuide.be of check de Facebookgroep Sunbeam Festival.