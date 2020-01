Ook in beroep 38 maanden cel voor man die eigen woning tweemaal in brand stak: “Het is nog te vroeg voor een vrijlating” Cedric Matthys en Bart Boterman

17 januari 2020

12u00 7 Diksmuide Manolito H. is vrijdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De 31-jarige man uit Diksmuide stak zijn eigen woning tot twee keer toe in brand. Ook in beroep kreeg H. 38 maanden cel opgelegd.

De eerste feiten dateren van 11 augustus 2017. Toen werd de brandweer rond half twaalf ’s avonds opgeroepen voor een keukenbrand in een sociale woning in de wijk Ten Bercle in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide. H. stak de gordijnen in brand, terwijl zijn vrouw en kind boven langen te slapen. “Naar eigen zeggen lag de beklaagde voor de televisie te slapen toen het vuur ontstond”, aldus de procureur in eerste aanleg. “Hij wees zijn buurman aan als verdachte, maar die had gezien hoe H. vooraf waardevolle spullen in veiligheid bracht.”

H. werd na de brand buiten vervolging gesteld. Niemand kon geloven dat iemand zijn eigen huis in brand zou steken terwijl zijn vrouw en kind boven lagen te slapen.

“Frietketel vergeten”

De waarheid kwam aan het licht toen bijna exact een jaar later, op 14 augustus 2018, opnieuw brand uitbrak in hetzelfde huis. De vrouw van H. was intussen vertrokken en de beklaagde woonde alleen. “Deze keer beweerde de beklaagde dat hij de frietketel domweg vergeten was”, zei de procureur, “maar het onderzoek sprak dat tegen. Een deskundige toonde aan dat het ongeval in scène was gezet. H. schakelde bewust een kookplaat aan en stak zo zijn woning in brand.” Het huis was achteraf onbewoonbaar.

De man uit Diksmuide hoopte in beroep op een straf met probatie-uitstel. Daar gingen de rechters niet op in. “We hebben begrip voor de situatie”, liet de voorzitter verstaan, “maar u zal nog even geduld moeten hebben. Binnenkort kan u uw vervroegde invrijheidstelling aanvragen, maar nu is het nog te vroeg om u te laten gaan.”