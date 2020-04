Ook Diksmuide deed mee aan onze Ronde van Corona Gudrun Steen

05 april 2020

Diksmuide Meer dan 10.000 inzendingen kregen HLN en VTM binnen met voorstellen voor de Ronde van Corona. De helikopter bracht er zoveel mogelijk in beeld. Ook vanuit Diksmuide kregen we leuke beelden.

‘Draag zorg voor elkaar’ schreven vijf gezinnen uit de Haverstraat. “We vonden het een leuk initiatief en uiteraard bleven we op veilige afstand van elkaar om deze boodschap te noteren in onze straat”, knipoogt Myra Bracke.

Vanuit de Eikhofstraat 16 kregen we dan weer een leuk filmpje binnen van Maxim Cornelis en Valérie Cloet die vandaag net haar 27ste verjaardag viert. ‘Blijf in je kot’ staat er in grote letters op het dak te lezen.

We danken iedereen die heeft meegewerkt.