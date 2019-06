Onze tips voor het weekend: Baba Yega op Torhoutse Batjes, op safari in Brugge en op schattenjacht in Koksijde GUS

13 juni 2019

13u25 0

Batjes in Veurne

Van vrijdag tot en met maandag kan je Batjes doen in Veurne. Vrijdag zorgt accordeonist Marino Punk en artiest Aurelio voor de nodige animatie tijdens het shoppen. En de middenstandsvereniging Veurne Toe Koer heeft zoals elk jaar een originele wedstrijd bedacht. Tot en met vrijdag kan je meedoen. De bedoeling is dat je het gewicht raadt van de Seat Ibiza van autobedrijf Lagrou samen met dat van de vier dames op de foto. Het gewicht mag je via de Facebookpagina van Veurne Toe Koer doorsturen. De winnaar krijgt een kadobon van 50 euro. Je kan trouwens de auto zelf ook winnen door je inkopen te doen bij een van de deelnemende handelaars. Hoe meer je scant met jouw Toe Koerpas, hoe meer kans je maakt op de wagen. De actie loopt tot 12 augustus. Met diezelfde pas verhoog je ook jouw kans op een ballonvaart. Dewaele Vastgoed Veurne biedt die aan tijdens de feestelijke avondmarkt op zaterdag 13 juli vanaf 17 uur. Naast de vele marktkramen is er muzikale en kinderanimatie en leer je de eerste danspassen zetten in de genres tango en salsa.

Archeologiedagen in Koksijde

Vandaag vrijdag maar ook morgen en zondag presenteert het Koksijdse abdijmuseum Ten Duinen zijn programma naar aanleiding van de archeologiedagen. Vrijdag om 19.30 uur kan je een kijkje nemen achter de expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’. Daarnaast staat het ondergrondse depot van het museum open. Zaterdag keren kinderen van 7 tot 12 jaar terug naar de tijd van de monniken tijdens de leuke rondleiding Zandlopers. Vanaf 14.30 uur wordt het jeugdige gezelschap teruggeflitst naar de middeleeuwen. Zondag om 10.30 uur tot slot hoor je in het sociaal huis de resultaten van het archeologische onderzoek dat in 2016 plaatsvond op de site waar nu het nieuwe politiekantoor staat. Inschrijven kan via abdijmuseum@koksijde.be of 058/53.39.50.

Batjes in Torhout: back in time

Dit weekend barst in Torhout een volksfeest los tijdens de jaarlijkse batjes. Het thema is ‘Back in time’. Naast koopjes doen, geniet je van een gevarieerd animatieprogramma. Vrijdag zie je Baba Yega aan het werk, zaterdagnamiddag de Ghost Rockers en zondag dansschool The Move. Bij de photobooth in de Zuidstraat kan je leuke retrokiekjes maken. Ook voor kinderen is er voldoende te doen. Een deathride bijvoorbeeld bij de kerk. Info: www.visittorhout.be.

Roodkapje, de musical

Zondag 16 juni geniet je om 14 uur en 16.30 uur in het cultuurcentrum De Grote Post Oostende van Roodkapje, de musical. Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat brengen naar haar zieke oma werd bewerkt tot een interactieve en humoristische voorstelling. Zo ontmoet Roodkapje in het bos de vegetarische wolf Gerrit. Voor zijn gemene vrouw Tina past het meisje maar beter op. Meezingen is zeker aanbevolen. De voorstelling is op maat van iedereen vanaf drie jaar.

Op safari in Brugge

Nu zondag 16 juni nodigt Natuurpunt je uit om 10 uur aan de grote luifel bij de rode brug op het Bareplein in Brugge voor een safari door de stad. De gids onderlijnt de kracht van de natuur in de historische stadskern. De klemtoon ligt op de stedelijke biotopen zoals publieke parken, muurvegetaties, kloostertuinen en bomenrijen. Deelnameprijs is 3 euro, voor kinderen tot twaalf jaar is het gratis.