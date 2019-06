Ontdek ’t Land van Vlierbos tijdens de belevingsdagen dit weekend GUS

17 juni 2019

14u31 3 Diksmuide Het water is proper, de dieren zitten in de boerderij en het café is ingericht. Vanaf dit weekend kan je ’t Land van Vlierbos op het provinciaal domein IJzerboomgaard in Diksmuide verkennen tijdens de belevingsdagen.

’t Land van Vlierbos is de verzamelnaam van alle recreatie en vrije tijd op de site van de IJzerboomgaard. “Dit weekend stellen we ons initiatief graag voor tijdens een leuke tweedaagse”, zegt coördinator Tijs Demyttenaere. “Zaterdag om 9 uur kiest Okra ons domein uit als startplaats voor een fietstocht. Na de middag, tussen 14 en 17 uur, kan de bezoeker genieten van verschillende activiteiten. De vereniging Tuinhier doet iets met look en uien, Ann Vansteenkiste belicht de geheimen van de thee en De Lovie maakt sleutelhangers. We stellen graag onze samentuin voor. ’s Avonds vanaf 18 uur verzorgt het nabijgelegen restaurant Water en Vuur een groentebarbecue voor al wie is ingeschreven. Zondag gaan we op hetzelfde elan verder. Schrijf je en ga mee op dauwtrip om 7 uur. Een uur later vertrekken verschillende wielerclubs voor een tochtje door de streek en iedereen mag mee. Na het aperitiefconcert verzorgd door Traveling Men is het tijd voor het namiddagprogramma. De Gezinsbond van Kaaskerke werkte een fotozoektocht uit, Veerle leest dierenverhalen, het Huis van de Mens maakt granola en Duin en Polder bakt wafels. Het hele weekend is de fietshersteldienst open.” Inschrijven voor de barbecue of dauwtrip kan via info@tlandvanvlierbos.be. Info: www.tlandvanvlierbos.be. Je vindt het domein langs de IJzerdijk