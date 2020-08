Onrustwekkende verdwijning van Mario Vercouillie (57) uit Diksmuide: politie houdt grootschalige zoekactie Bart Boterman

01 augustus 2020

09u47 60 Diksmuide In Esen bij Diksmuide en omstreken is sinds zaterdagmorgen vroeg een zoekactie aan de gang naar Mario Vercouillie (57). De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man kwam vrijdagavond niet thuis nadat hij in de voormiddag vertrok.

Zijn kinderen sloegen vrijdagnacht alarm bij de politie. “Er is een grootschalige zoekactie opgezet onder coördinatie van de recherche. Ook de helikopter van de federale politie kwam in versterking om de buurt uit te kammen. Dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. Het zoekgebied wordt stelselmatig uitgebreid en werd gestart in de buurt van de woning.

Mario Vercouillie werd het laatst gezien op vrijdag 31 juli om 10.41 uur. De man is niet in het bezit van zijn identiteitskaart of gsm. Hij is tussen 1,70 en 1,75 meter groot, corpulent gebouwd, heeft blauwgrijze ogen en een tattoo van een anker op de pols. Mario spreekt met West-Vlaams accent.

Wie Mario Vercouillie heeft gezien of nog heeft gesproken na vrijdag 10.41 uur, wordt met aandrang verzocht de politie te contacteren via het nummer 112.