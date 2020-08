Onrustwekkende verdwijning: politie zoekt naar vermiste 57-jarige man Bart Boterman

01 augustus 2020

09u47 44 Diksmuide In Esen bij Diksmuide en omstreken is sinds zaterdagmorgen vroeg een zoekactie aan de gang. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. Een 57-jarige man kwam vrijdagavond niet thuis.

De kinderen van de vermiste man sloegen vrijdagnacht alarm bij de politie toen hun vader niet thuis kwam. “Er is een grootschalige zoekactie opgezet onder coördinatie van de recherche. Ook de helikopter van de federale politie kwam in versterking om de buurt uit te kammen. Dat heeft voorlopig nog geen resultaat opgeleverd”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. Het zoekgebied wordt stelselmatig uitgebreid en werd gestart in de buurt van de woning.

Voorlopig is nog geen opsporingsbericht verspreid, maar dat zou kunnen veranderen in de loop van de dag.