Ongeval met Lijnbus zonder veel erg Jelle Houwen

23 mei 2019

17u27 0

Op het kruispunt van de Pervijzestraat en de Oostkerkestraat in Diksmuide gebeurde er donderdag in de voormiddag rond 11.30 uur een ongeval met een Lijnbus. Daarbij kwam de bus, die bestuurd werd door H.S. uit Diksmuide kwam er in botsing met de personenwagen van D.M. uit Houthulst. Bij de aanrijding geraakte niemand gewond. De schade aan beide voertuigen is gering. Na het invullen van de nodige papieren konden zowel de bus als de wagen hun weg verder zetten.