Onbemand vaartuig vervoert vanaf maandag bagger van Houthulst naar Oostende GUS

23 november 2019

17u16 0 Diksmuide Er zijn al langer testen met een onbemand vaartuig. Vanaf maandag wordt er een echte opdracht mee uitgevoerd. 200.000 kubieke meter bagger wordt van Merkem naar Oostende gevaren.

Het vaartuig volgt het traject, IJzer, kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Gent-Oostende. Het passeert langs Houthulst, Diksmuide, Nieuwpoort, Middelkerke, Gistel, Oudenburg en eindigt in Oostende. Starten doet het vaartuig aan de site Nieuwe Stede bij de IJzer in Houthulst. Met een vrachtwagen wordt de bagger van Houthulst zes kilometer verder naar de Heernisse in Diksmuide gereden. Daar wordt het overgeladen op het vaartuig. Het varen tot in Oostende duurt één dag maar er wordt pas gelost als er voldoende tonnage is. Daarom is de eerste aankomst in de koningin der badsteden pas donderdag 28 november gepland. In een eerste fase wordt 32.000 kubieke meter vervoerd tegen het einde van dit jaar.

Die werken kunnen wat hinder veroorzaken. Het lokale vrachtverkeer tussen Houthulst en Diksmuide kan impact hebben op het verkeer op de Iepersesteenweg. Als het vaartuig door de bruggen moet, zal het wegverkeer even moeten wachten. De groep De Cloedt voert de opdracht uit. “Een vaartuig kan maximaal 400 ton meenemen maar omdat de IJzer onvoldoende diep is, kunnen we 200 ton laden. Dat staat gelijk aan zes tot zeven opleggers die niet op de weg hoeven”, schetst Jef De Brabandere van De Cloedt. De eerste weken zal er nog een schipper aan boord zijn om in te grijpen als dat nodig is. Pas als er uitvoerig is getest zal de schipper het vaartuig vanuit een controlecentrum aan wal besturen.