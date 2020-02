Omgevingsvergunning langverwachte omleidingsweg is binnen. De werken starten dit jaar Gudrun Steen

25 februari 2020

15u04 11 Diksmuide De omgevingsvergunning voor de aanleg van de omleidingsweg tussen de Woumenweg en de Kaaskerkestraat in Diksmuide is binnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bouwheer is, onderlijnt dat de werken dit jaar starten.

De aanleg van de omleidingsweg is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) keurde de omgevingsvergunning alsnog goed. Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) en Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) zijn opgelucht dat de verkeersdrukte in het hart van Diksmuide binnen een paar jaar weggewerkt zal zijn. In een eerste fase legt AWV het stuk aan tussen de spoorweg en de brug over de IJzer, zal het de grond ophogen waar de nieuwe brug over de IJzer moet komen en zal het een nieuwe verbindingsweg aanleggen bij de Kapellestraat en de IJzerdijk. De ringweg zal namelijk de Kapellestraat naar Sint-Jacobskapelle doorsnijden waardoor een nieuwe verbinding tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk nodig is. De werken starten vermoedelijk voor het bouwverlof. “In een tweede fase volgt de weg tussen de spoorweg en de Kaaskerkestraat”, geeft schepen van Openbare Werken Marc Deprez (Idee Diksmuide) mee. “Tot slot komt het stuk aan bod tussen de IJzer en de Woumenweg. Zoals de plannen nu op tafel liggen plaatst AWV verkeerslichten in de Woumenweg zowel bij de Eikhofstraat als op het kruispunt met de toekomstige omleidingsweg.”

De omleidingsweg zal in totaal drie kilometer lang zijn. Het traject loopt ten zuiden van het industrieterrein Heernisse en vervolgt via een nog te bouwen brug over de IJzer en een nieuwe tunnel onder de spoorweg. Het gaat om een weg met één rijstrook per rijrichting en een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het centrum en de industriezone.

De aanleg van de omleidingsweg is een dossier dat al decennia aansleept. Aanvankelijk zat het in een finale fase en moesten de werken vorig jaar al gestart zijn. Eind 2018 keurde toenmalig minister Joke Schauvliege de omgevingsvergunning echter niet goed. De aanvraag week toen te veel af van de oorspronkelijke plannen. De Vlaamse Waterweg had kritiek op de compensatie van gronden omdat de omleidingsweg voor een stuk door overstromingsgebied loopt. Het Agentschap Natuur en Bos wilde dan weer een grondcompensatie voor het plaatsen van struikgewas. Nu zijn de plooien gladgestreken.