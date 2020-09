Ober (19) riskeert zware celstraf nadat hij 18.000 euro ontvreemdt uit kassa van restaurant Bart Boterman

15 september 2020

13u15 0 Diksmuide Een 19-jarige man uit Nieuwpoort moest dinsdag voor de strafrechter verschijnen omdat hij tot 18.000 euro heeft gestolen van zijn voormalige werkgever, restaurant en feestzaal Zannekin in Lampernisse bij Diksmuide. Als ober slaagde hij erin ontvangsten weg te moffelen in eigen zak. Toen de zaakvoerders maatregelen namen omdat ze merkten dat er iets niet pluis was, deed hij gewoon verder op andere manieren zoals gesjoemel met cadeaubons en overschrijvingen. Het openbaar ministerie vroeg 18 maanden effectieve gevangenisstraf, gezien hij zijn kat stuurde naar het proces.

De feiten van diefstal en valsheid in geschrifte begonnen al in 2017. Beklaagde D.D. was nog minderjarig en tewerkgesteld als jobstudent. Pas in juli 2019 werd hij op heterdaad betrapt. “De zaakvoerders stelden via de boekhouder vast dat er geregeld geld verdween. Er waren vermoedens en er zijn dan ook maatregelen genomen, onder meer door de kassa te beveiligen en per werknemer een persoonlijke sleutel te voorzien. Maar het ontvreemden van geld ging gewoon verder, in de vorm van gesjoemel met cadeaubons en overschrijvingen van klanten naar eigen rekeningen. Uiteindelijk is hij op heterdaad betrapt, nadat de zaakvoerders hem al een tijdje in het oog hielden. Het totale nadeel is onduidelijk maar wordt door de boekhouder geschat op 1.250 euro per maand. Over die hele periode gaat dat dus om een bedrag van 18.000 euro dat mijn cliënten terugvorderen”, aldus de raadsman van de zaakvoerders van restaurant Zannekin.

Minderjarig

De beklaagde was nog minderjarig tijdens een groot deel van de periode waarin hij geld ontvreemdde. De correctionele rechtbank kan hem bijgevolg niet vervolgen voor die specifieke periode. Ook de burgerlijke partij kan het gestolen geld uit dat tijdsbestek niet terugvorderen via de correctionele rechtbank. Welk bedrag aan schadeclaim de rechtbank zal weerhouden, is dus koffiedik kijken.

Niet komen opdagen: effectieve celstraf gevorderd

Tijdens verhoren gaf D.D. toe dat hij minstens een keer per week geld stal, maar dat slechts gedurende zes maanden. Op zijn proces kwam hij echter niet opdagen en liet hij verstek. “Ik had een straf met probatie-uitstel voorzien, gezien de jonge leeftijd en het blanco strafregister van de beklaagde. Gezien hij hier niet is en zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, eis ik toch 18 maanden effectieve celstraf”, aldus de procureur op het proces. Vonnis 29 september.