Nog steeds een uitbater gezocht voor cultuurcafé bij dienstencentrum Ten Patershove Gudrun Steen

27 mei 2020

Diksmuide zoekt nog altijd een uitbater voor het cultuurcafé bij dienstencentrum Ten Patershove. Om extra kandidaten aan te trekken hoeft de uitbater het appartement niet verplicht te huren.

De nieuwe uitbater heeft maar beter een warm hart voor het verenigingsleven want het café is de ontmoetingsplaats voor veel mensen die deelnemen aan de activiteiten in het dienstencentrum. De ligging vlakbij de stadskern, de cultuursite, de academie en de bibliotheek spelen in het voordeel. De huurovereenkomst loopt over zes jaar. De instelprijs is 700 euro, energie inbegrepen. Het appartement op de eerste verdieping kan je er vrijblijvend bij huren maar dat is niet verplicht. Geïnteresseerd? Schrijf dan voor 19 juni een aangetekende brief met jouw curriculum vitae en motivatie naar het stadhuis op de Grote Markt 6. Het volledige dossier en het inschrijvingsformulier kan je opvragen bij Sylvie Anzempamber via vrije.tijd@diksmuide.be.