Nog geen uitspraak over toekomst Diksmuids schepencollege GUS

09 juli 2019

De Raad van State heeft zich vanmorgen nog niet uitgesproken over hoe het nu verder moet met het schepencollege in Diksmuide. De oppositie blijft erbij dat er twee voordrachtsakten zijn ondertekend.

“De auditeur bij de Raad van State bevestigde wel dat er sprake is van een ondertekening van dubbele voordrachtakten voor de ambten van burgemeester, schepenen en voorzitter van de gemeenteraad”, vat Bieke Moerman (sp.a-open) het samen. “Op het arrest van de Raad van State is het echter nog wachten. Ik verwacht dat de komende weken.” In afwachting mag het huidige schepencollege verder blijven besturen.

De Diksmuidse oppositiepartijen sp.a-open, Groen en N-VA gingen dit voorjaar in beroep tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwisting. Die Raad oordeelde dat er geen sprake was van de ondertekening van twee voordrachtstakten. Vandaag vond daarover een hoorzitting plaats voor de Raad van State. “Op 26 februari 2018 ondertekenden CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open al een voordrachtakte”, weet Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). “Op 14 oktober werd onze partij uitgesloten en verdeelden CD&V en Idee Diksmuide de postjes.” Twee voordrachtstakten dus volgens de oppositie. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen sprak dat tegen en oordeelde dat het document van februari een intentieverklaring was. De auditeur bij de Raad van State meldt nu dat er wel twee akten zijn. Afwachten dus wat de uiteindelijke uitspraak zal worden.