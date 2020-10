Nog geen groen licht bij de Hoge Brug Gudrun Steen

01 oktober 2020

15u30 3 Diksmuide Al een aantal weken knipperen de verkeerslichten bij de Hoge Brug in Diksmuide. Dat zal nog een tijdje duren, vreest burgemeester Lies Laridon (CD&V). Twee detectielussen zijn stuk en om die duurzaam te herstellen, zijn ingrijpende werken nodig.

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid is beheerder van de weg, maar het stadsbestuur van Diksmuide kon wel kiezen hoe de verkeerslichten tijdelijk werden ingesteld. “Twee detectielussen zijn kapot. We konden ervoor kiezen om de verkeerslichten toch te laten werken, maar dan zou de duurtijd voor het groene licht bijzonder kort zijn, met lange files vanuit Esen en Kaaskerke”, schetst burgemeester Laridon.

“Daarom opteren we voor knipperlichten. Ik geef toe dat dit gevaarlijker is voor wie van de zijstraten komt, maar het is de beste oplossing in deze situatie. Het probleem kan opgelost worden door de plaatsing van een tweede sturingskast. AWV heeft daarvoor de toestemming nodig van De Vlaamse Waterweg. De procedure loopt, maar wanneer de werken kunnen uitgevoerd worden, weet ik niet. In afwachting behouden we de knipperlichten.”

Tijdens de gemeenteraad vroeg N-VA of tijdelijke verkeerslichten geen soelaas konden brengen. “Die bewijzen enkel hun nut bij werven op een rechte weg. Hier komen er vier zijstraten uit op de hoofdweg. Tijdelijke verkeerslichten zijn dan niet efficiënt”, stelt Lies Laridon.