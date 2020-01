Nog een weekje wachten en dan gaat naaiatelier À La Mina open GUS

20 januari 2020

11u45 0 Diksmuide Romina Delanghe (31) legt de laatste hand aan haar naaiatelier À La Mina in de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide. Vanaf volgende week maandag 27 januari staat ze paraat om alle naaiwerk voor haar rekening te nemen.

Romina is moeder van Urbain (6) en Agnes (2,5). Ze woont in de Generaal Baron Jacquesstraat waar ze straks haar naaiatelier zal openen. “Ik ben al vijf jaar zelfstandige. Ik startte in de woonkamer van mijn toenmalige woonst, begon in mei 2016 op de Grote Markt en ben nu verhuisd naar de Generaal Baron Jacquesstraat 34”, stelt Romina zich voor. “Al van kindsbeen af ben ik geïnteresseerd in alles wat met creativiteit te maken heeft. De interesse voor handwerk, patronen tekenen, naaien en iets vormgeven werd aangewakkerd door met ‘memeetjes’. Mijn oma is zes jaar geleden gestorven aan kanker. Ze heeft nog mijn naaimachine helpen sponsoren. Wat heb ik veel aan haar te danken. Elke naald en draad is een glimp van haar waard. Een eigen atelier runnen is een lang gekoesterde droom. Ik werk het liefst op mijn manier vandaar de naam À La Mina. Ik doe alle mogelijke naaiwerk. Dat gaat van retouches en herstellingen tot het zelf creëren van kledij. Ook handgemaakte babyspullen maak ik graag of wat dacht je van het personaliseren van kleding? Ik sta steeds paraat voor persoonlijk advies.” Je kan Romina volgen op facebook onder Atelier Alamina