Nog één keer op Valentijnsuitje voor vleugel Begijnhof in de steigers gaat GUS

06 februari 2020

10u58 0 Diksmuide De Lovie zet de deuren van de poldervleugel in het Begijnhof in Diksmuide open op Valentijn en op zondag 16 februari. Iedereen kan er een kunstzinnige rondleiding krijgen. Begin maart starten de grondige renovatiewerken in dat gebouw.

De renovatie van de poldervleugel is de voorlopig laatste fase in het verbouwingstraject dat De Lovie de voorbije jaren heeft uitgevoerd. In het begijnhof wonen mensen met een beperking. “Vier bewoners zijn tijdelijk verhuisd. Drie wonen in een serviceflat in residentie Sint-Andries aan de overkant van het Begijnhof en één woont in een huis aan de Grote Dijk. De oorspronkelijke bewoners van dat huis kunnen op hun beurt tijdelijk terecht bij de collega’s van Duin en Polder”, licht An-Sofie Knockaert van De Lovie toe. “We zullen de poldervleugel niet alleen volledig renoveren maar ook uitbreiden. Zo komt er een grote leefruimte die openstaat voor activiteiten met de buurt. In het laatste huisje tegen de kapel zullen we een vakantiewoning voor zes tot zeven personen inrichten. Ook het binnenplein en de tuin nemen we onder handen. Tot slot plaatsen we een fietsenberging. De werken kosten ongeveer vijf miljoen euro. Van de Vlaamse overheid krijgen we een kleine 900.000 euro subsidies. Tijdens de werken, die toch twee tot drie jaar zullen duren, blijft het Huis van Juffrouw Sibylle open. Daar bieden onze bewoners hun zelfgemaakte producten aan en is er ook een toeristisch onthaalpunt ingericht. Op de eerste verdieping kom je meer te weten over de geschiedenis van het Begijnhof. Het Huis is open van woens- tot en met zaterdag van 14 tot 17.30 uur.”

Maar vooraleer de werken starten kan iedereen nog eens op verkenning. Vrijdag 14 februari tussen 15.30 en 20 uur en zondag 16 februari van 14 tot 17 uur kan je genieten van de tekeningen, beelden en schilderijen die de bewoners van De Lovie hebben gecreëerd.