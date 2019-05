Nieuwe sporthal in gebruik, Diksmuids stadsbestuur denkt al aan uitbreiden GUS

21 mei 2019

De nieuwe, tweede sporthal op de site De Pluimen in Diksmuide is pas in gebruik, maar het stadsbestuur denkt al aan een verdere uitbreiding met onder meer een hockeyterrein. Voor zijn toekomstplannen kreeg het van Sport Vlaanderen een subsidie van ruim 270.000 euro.

“We zullen dat geld gebruiken om de oude sporthal te renoveren”, legt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit. “Ik denk aan het vernieuwen van de elektriciteit, de verwarming en de vloer. De gevel zullen we dezelfde look geven als de tweede sporthal die we recent hebben geopend. Deze zomer zullen we de verwarmingsinstallatie in de voetbaltribune vernieuwen en we investeren daar ook in een regenwaterinstallatie. Tot slot zullen we een tweede kunstgrasterrein aanleggen voor het voetbal en de hockey met een extra gebouw met vier kleedkamers. Diksmuide heeft nog geen hockeyvereniging maar is voor die sport wel een blinde vlek in de regio. Al die investeringen zullen deel uitmaken van het meerjarenplan dat we volop aan het opmaken zijn.”