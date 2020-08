Nieuwe handelszone in Esenweg volzet. Bel&Bo opent woensdag, daarna volgen Bristol, Action en Kruidvat Gudrun Steen

28 augustus 2020

17u29 0 Diksmuide Na de opening van de Lidl in februari vorig jaar openen vanaf volgende week de overige winkels langs de Esenweg. De eerste is de kledingzaak Bel&Bo op 2 september. Schoenenwinkel Bristol en Action openen op 12 september. Als laatste komt Kruidvat aan de beurt.

De nieuwe handelszone is 8.905 vierkante meter groot. Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) zal het de lokale economie versterken. “Heel wat Diksmuidelingen hebben aangegeven dat ze meer winkels in onze stad wensen. Voortaan kunnen ze in eigen stad van moderne winkelketens genieten en dat op één centrale site.” Wat er met de vroegere sites van Lidl, Kruidvat en Bel&Bo in het centrum zal gebeuren is volgens de burgemeester nog niet duidelijk.

Bij de vier nieuwe winkels zijn er in totaal 95 parkeerplaatsen en een stalling voor 20 fietsen. Het Waregemse bedrijf ION heeft de nieuwe handelszone ontwikkeld.