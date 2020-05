Nieuwe evenementenzaal Boterhalle klaar tegen oktober 2023. Tot zo lang kan je fuiven in de Polderhalle Gudrun Steen

26 mei 2020

11u39 0 Diksmuide Er ligt een budget van 3 miljoen euro klaar om op de site Boterhalle bij de Grote Markt in Diksmuide een nieuwe evenementenzaal met een publieke parking te realiseren tegen het najaar van 2023. De oppositie is geen voorstander.

Wat is het plan? Op de huidige site van de Boterhalle komt een nieuwe fuifzaal voor 300 tot 1200 personen. Het complex zal bestaan uit een grote polyvalente zaal en een kleinere zaal die samengevoegd kunnen worden. Verder zijn er ook nog een foyer, bar, keuken, bergingen en loges voor artiesten voorzien. De offertes moeten tegen september dit jaar binnen zijn maar het zal tot januari 2022 duren vooraleer de werken kunnen starten.

“We moeten de architect de tijd geven om een plan op te maken dat aan alle eisen voldoet”, onderlijnt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V) die zich sterk maakt dat de nieuwe Boterhalle uiterlijk op 30 september 2023 klaar moet zijn.

Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) bevestigt dat er een akkoord is met het Agentschap Wegen en Verkeer en met het Agentschap Onroerend Erfgoed om een publieke rotatieparking aan te leggen. “In het ruimtelijk plan Centrum-Diksmuide staat een ondergrondse private parking. Dat plan aanpassen zal meer tijd in beslag nemen dan de acht maanden waarover het bestuur spreekt”, meent Bert Laridon (N-VA). “Een aanpassing van dat plan is wel nodig wil je bezwaarschriften en juridische procedures tegengaan.” Die visie deelt sp.a-open. “Schrap meteen die hele parking. Dat bespaart meteen één miljoen euro”, stelt Kurt Vanlerberghe.

Polderhalle

In Diksmuide moeten ze niet wachten tot het najaar van 2023 om te fuiven want het stadsbestuur huurt een loods in de Polderstraat. Dat pand heet de Polderhalle verwijzend naar de straat waarin het gevestigd is en ook naar de Boterhalle. Aan de zijde van de Polderhalle komt een parkeerverbod van aan het kruispunt Cardijnlaan tot aan de Kleine Dries. Er moeten eerst nog aanpassingswerken gebeuren vooraleer het gebouw opengesteld kan worden. En uiteraard moet ook de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zetten voor massabijeenkomsten.