Nieuwbouw basisschool speelt in op toekomstige woonwijk GUS

03 september 2019

11u25 7 Diksmuide Na de winter start de realisatie van het nieuwe schoolgebouw voor de Vrije Basisschool Woumen. Dat is ruim genoeg om de geplande woonwijk met 76 huur- en 18 koopwoningen op te vangen.

Op de dorpsvergadering in Woumen toonde architect Peter Seys in primeur de eerste toekomstbeelden van het nieuwe gebouw voor de Vrije Basisschool Woumen. “We integreren het oude klooster in een nieuw volume”, verduidelijkt Peter. “De drie kleuterklassen op het gelijkvloers kijken uit op de groene omgeving. Op de eerste verdieping richten we zeven lokalen in waarvan één duolokaal dat met verschuifbare wanden zal werken. De klassen zijn met 85 vierkante meter groot genoeg. Een lift maakt het nieuwe schoolgebouw voor iedereen toegankelijk. Extra pluspunt is dat het achterliggende wandelpad dat we zullen realiseren de veiligheid van de schoolgaande jeugd bevordert. De speelplaats zullen we gedeeltelijk overkappen.”

Schooldirecteur Karel Famaey kijkt er al naar uit. “We zijn dit schooljaar gestart met 133 kinderen. Op de eerste verdieping van de nieuwbouw hebben we zeven lokalen voorzien, dat is er één meer dan nu. We verwachten de komende jaren een stijging van het leerlingaantal. Schepen Marc Deprez laat namelijk weten dat er tussen de Iepersteenweg en de Sint-Pietersstraat op termijn een nieuw wijk komt met in totaal 76 huur- en 18 koopwoningen. Na de winter zal de bouw van de nieuwe school starten. De vermoedelijke duur van de werken is twee jaar als alles vlot verloopt.”