Nieuw zwembad van Diksmuide opent pas op 23 september GUS

09 augustus 2019

19u48 6

De deadline van 9 september zal niet gehaald worden. Diksmuids sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) laat weten dat het nieuwe zwembad op 23 september open gaat. Eind augustus is het uitkijken naar ‘closingthekupe’ maar na dat driedaags afscheidsfeest blijft het oude zwembad dus nog even open.

“De bouw heeft inderdaad wat vertraging opgelopen maar dat is niet abnormaal voor zo’n groot bouwwerk”, vindt De Keyrel. “Het complex zal bestaan uit een zwembad van 25 meter lang, een polyvalent bad en een peuterbad. Het oude zwembad ‘De Kupe’ zal dus iets langer open blijven. Op 30 en 31 augustus en op 1 september staat het driedaagse evenement ‘closingthekupe’ gepland. Met initiaties, opblaasbare toestellen, muziek en talrijke leuke activiteiten zoals een swimming diner, retroparty en zelfs een film nemen we afscheid van 45 jaar zwemgeschiedenis. De deur gaat na dat weekend nog niet definitief op slot. De eerste week van september is De Kupe wel gesloten zoals elk jaar. Daarna gaan we nog even open tot 22 september.”

Praktisch

Een ticketje voor het nieuwe zwembad zal 2,5 euro kosten. Nieuw is dat het bad vanaf 23 september ook op zondagnamiddag zal open zijn. Een tienbeurtenkaart komt neer op 22,5 euro en voor een kaart met vijftig beurten betaal je 100 euro. Het schoolzwemmen kost 2 euro. Voor het oude zwembad kost een ticket voor volwassenen 2,2 euro en jongeren 1,6 euro. “De toegang tot het nieuwe zwembad is inderdaad iets duurder. De zwemmer krijgt wel meer waard voor zijn geld”, onderlijnt De Keyrel. “Er is een instructiebad en ook de glijbaan hebben we niet meer in het oude zwembad.” Het stadsbestuur investeerde ruim 11 miljoen euro in de uitbreiding van zijn sportinfrastructuur in de Pluimstraat. Naast het nieuwe zwembad zit ook de tweede sporthal in die prijs.