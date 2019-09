Nieuw openbaar onderzoek voor omleidingsweg

16u21 2 Diksmuide Nadat de vorige omgevingsvergunning voor de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide eind vorig jaar werd geweigerd, start vrijdag een nieuw openbaar onderzoek.

Vlaams minister Joke Schauvliege weigerde de vergunning in december omdat de aanvraag te veel afweek van de oorspronkelijke plannen. De Vlaamse Waterweg had kritiek omdat de omleidingsweg voor een stuk door overstromingsbied liep. Het Agentschap Natuur en Bos wilde dan weer een grondcompensatie voor het plaatsen van struikgewas. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een aantal zaken aangepast. Tussen de IJzer en de Walevaart komt een zone als compensatie voor het stuk weg dat door overstromingsgebied loopt. Daarnaast is de ventweg door natuurcompensatiegebied geschrapt. Een verhard steenslagpad aan de oostkant dient als alternatief. De geplande haag langs de omleidingsweg wordt doorgetrokken naar de Woumenweg. Het nieuwe openbare onderzoek start vrijdag en loopt tot en met 5 oktober. Iedereen kan de plannen komen inkijken in het administratief centrum in de Heernisse. Ondertussen is de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase gestart. Het gaat over het ophogen van grond om later de brug over de IJzer af te werken, de aanleg van de weg tussen de spoorweg en de nieuwe brug en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk.