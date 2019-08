Nieuw in Diksmuide: suppen op het water GUS

30 augustus 2019

13u16 0 Diksmuide Het recreatiebedrijf ’t Buitenbeetje in de Heernisse in Diksmuide heeft tijdens het sportkamp een nieuwe activiteiten gelanceerd: suppen op de IJzer.

Het sportkamp van ’t Buitenbeentje was met bijna honderd deelnemers een succes. “Het was een recordeditie”, weet Paul Van Nevel. “Deze week leerden ze kajakken, reden met de go-cart, fietsten, voeren met het vlot en maakten een ritje met een toeristisch treintje naar de boltra. Ook leuk was het paintballen. Tot slot lanceerden we het suppen. Dat is nieuw in ons aanbod.” Zoon Klaas verduidelijkt: “We hebben twintig borden aangekocht waarop je rechtstaand kan peddelen. Dit is een nieuwe hype die we graag opnemen in ons gamma. De kinderen van het sportkamp hadden het snel onder de knie. Voor een namiddag op het water vragen we acht euro. Het kan nog elk weekend in september. Tijdens de week is dat op aanvraag. Als het in oktober nog mooi weer is laten we de mensen op het water.” Info: www.buitenbeentjebvba.be.