Nieuw belevingspad Boterclubtocht loopt langs historische Galileiwegel GUS

23 september 2019

12u37 0 Diksmuide De Boterclubtocht in Diksmuide is open. Dat is een wandeltraject van vier kilometer langs onder meer de pas aangelegde Galileiwegel. Onderweg mogen kinderen opdrachten uitvoeren met de gekende figuurtjes Jaek en Nink als gidsen.

Na Wervik, Vleteren, Veurne en Lo-Reninge heeft nu ook Diksmuide een KD wandeltocht. Het start op de Grote Markt en vervolgt via de Vismarkt en de Grote Dijk naar de Galileistraat. Daar moeten de deelnemers over een nieuw stuk Galileiwegel die is aangelegd in eco-beton dat gedeeltelijk bestaat uit gerecycleerd betonpuin van afbraakmateriaal. Diksmuide investeerde 175.000 euro in dat pad tussen de Galilei- en Beerstblotestraat. Al twintig jaar wordt erover gesproken om die oude landbouwslag te herwaarderen. Nu is dat gebeurd. De kindvriendelijke wandeltocht gaat langs de IJzer terug naar het centrum. Onderweg zijn er tien opdrachten op maat van kinderen van zes tot twaalf jaar. Bij de toeristische dienst kan je het rugzakje met alle benodigdheden aankopen voor vijf euro. Dat gaat van het tekenen van een koe tot het behouden van je evenwicht op een balk. Westtoer ondersteunt de Boterclubtocht.