Net nu het zo warm is. In provinciaal domein IJzerboomgaard zoek je beter geen verkoeling Gudrun Steen

10 augustus 2020

14u51 0 Diksmuide Er is zwemmersjeuk vastgesteld in het domein IJzerboomgaard langs de IJzerdijk in Diksmuide. Het stadsbestuur raadt af om er in het water te gaan.

Zwemmersjeuk is kenmerkend voor proper open water. Larven van een platworm zijn de boosdoeners. “Ik weet dat het verleidelijk is om bij dit warme weer in het water te springen maar dat doe je beter niet”, benadrukt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Kan je het toch niet laten blijf er dan zo kort mogelijk in, droog je grondig af en neem zo snel mogelijk een douche. In geen enkele rivier en waterplas in onze stad is zwemmen toegelaten. Nood aan een verfrissing? Reserveer dan jouw plaatsje in het stedelijke zwembad De Pluimen.”