Net in Handzamevaart moet meer afdrijvende autobanden en bidons richting IJzer tegenhouden, doorgang geblokkeerd Bart Boterman

25 februari 2020

16u54 1 Diksmuide Uit veiligheid voor het scheepvaartverkeer heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onder water een net gespannen in de Handzamevaart in Diksmuide, aan de brug met de Vaartstraat. De jongste tijd drijven vanuit de Handzamevaart immers autobanden af in de IJzer, vastgemaakt met bidons. Het zou scheepvaartongevallen kunnen veroorzaken.

Bootjes kunnen voorlopig niet meer stroomopwaarts varen vanaf Het Buitenbeentje. De Vlaamse Milieumaatschappij nam de maatregel om de veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJzer te garanderen. Zo kunnen autobanden bijvoorbeeld in schroeven draaien. Over het water zijn ook kettingen gespannen om aan te geven dat de doorgang niet mogelijk is. Ook een signalisatiebordje voorziet de schippers van enige uitleg.

De jongste weken drijven af en toe autobanden vastgemaakt met bidons af tot in de IJzer vanuit de Handzamevaart. Er zijn al vier gevallen geregistreerd, samen meer dan 35 autobanden. De politie Polder laat weten dat de wijkdienst bezig is met een onderzoek naar de sluikstorter.