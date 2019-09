Neef van Museeuw die fietsen stal zwaarder gestraft in beroep Wouter Spillebeen

27 september 2019

15u49 0 Diksmuide De neef van Johan Museeuw die zijn naam gebruikte om op wielerevenementen maar liefst 75 peperdure fietsen te stelen, heeft in beroep twee jaar cel gekregen. Dat is zes maanden meer dan in eerste aanleg. De beklaagde ging er in 2014 zelfs aan de haal met de mountainbike van Greg Van Avermaet.

De 65-jarige J. Musseeuw uit Diksmuide heeft op één letter na dezelfde familienaam als de wielrenner, maar is wel degelijk zijn neef. Dat misbruikte hij om vier jaar lang op wielerwedstrijden in het hele land dicht bij de wielrenners en hun fietsen te raken. Met een zelfgemaakt vipbusje schuimde hij samen met zijn (intussen ex-)vrouw veldritten af. Hij ontving klanten en wandelde ongestoord rond in materiaalposten. Hij ging volgens het parket aan de haal met 75 peperdure koersfietsen en mountainbikes, waaronder die van toen toekomstig olympisch kampioen Greg Van Avermaet.

Musseeuw werd in 2015 al eens veroordeeld voor de diefstal van twaalf fietsen, maar dat schrikte hem niet af. Hij kreeg in eerste aanleg een celstraf van achttien maanden waarvan de helft met uitstel, maar het hof van beroep maakt daar nu twee jaar van. Zijn ex-vrouw krijgt ook een zwaardere straf en gaat van vijftien naar twintig maanden. De derde beklaagde, die de fietsen online verkocht, beweerde dat ook hij beetgenomen was door de familienaam Musseeuw. Toch krijgt ook hij een zwaardere straf. Hij gaat van twaalf naar achttien maanden cel, waarvan de helft met uitstel.