Nachtraaf nestelt zich deze zomer in een bierbelevingswinkel op de Grote Markt Gudrun Steen

19 juni 2020

06u24 0 Diksmuide De Diksmuidse ondernemer Lieven Onraedt ziet al zijn zomerse bierfestivals waarop hij met zijn bier Nachtraaf aanwezig zou zijn in het water vallen. Daarom pakt hij uit met een tijdelijke bierbelevingswinkel vanaf 27 juni.

In de agenda van Lieven Onraedt stonden er vanaf mei 28 bierfestivals, braderieën en avondmarkten waarop hij met zijn biermerk Nachtraaf present zou tekenen. Die vielen door de coronacrisis allemaal in het water. In de vroegere Proximuswinkel op de Grote Markt 3 in Diksmuide ziet de Diksmuidse ondernemer dé locatie om een bierbelevingswinkel in te richten. Zo zal zijn gerstenat toch nog vloeien deze zomer.

Geen café

“Naast het bestaande gamma met verschillende Nachtraaf-bieren stel ik twee nieuwkomers voor”, presenteert Lieven. “De Nachtraaf Zomerse Witte en het Nachtraaf Zomers blondje. Die zijn enkel deze zomer beschikbaar. De Witte is een tarwebier van 5 graden en het Blondje is 6 graden en bevat meer hop.”

Onraedt benadrukt dat zijn shop geen café is maar proeven van het aanbod kan natuurlijk wel. “De klemtoon ligt op shoppen en proeven. Mijn gamma bieren vul ik aan met paté, kaas, bitterballen, peperkoek, brownies en speculoospasta. In al die lokale producten zit mijn bier verwerkt. Artisanale frisdranken staan klaar voor wie niet zo tuk is op alcoholische dranken.”

Doorgaans is de winkel vanaf 27 juni elke namiddag open. Maar Lieven gebruikt flexibele openingsuren in functie van activiteiten. Op dinsdag zal het gesloten zijn.